Falta para que entreguen el cuerpo de Santiago a la familia

Buenos Aires.- La entrega del cuerpo de Santiago Maldonado no será posible a la brevedad. Según fuentes cercanas al caso, todavía restan algunos nuevos estudios en la búsqueda de averiguar la fecha de su fallecimiento y alguna otra información que sirva para determinar cómo murió el joven de 28 años y, de ser posible, por qué. Ayer, Mauricio Macri se refirió al tema y afirmó que el Gobierno seguirá “apoyando a la Justicia” para que “se sepa la verdad” sobre lo ocurrido con Santiago Maldonado. “La verdad es primero. Esto continuará y seguiremos apoyando”, declaró el Presidente a la mañana en la Casa Rosada, ante la pregunta de una periodista mexicana sobre su parecer respecto del festejo de Cambiemos del domingo tras el triunfo electoral cuando todavía no fue retirado de la morgue el cuerpo de Maldonado. Sobre esto, Macri apeló a una experiencia personal y dijo que comprendía lo que significaba para una madre la pérdida de un hijo y recordó el dolor de su propia madre cuando falleció su hermana. “Le he manifestado a la señora Maldonado mi pesar por la pérdida. Yo sé lo que es para una madre la pérdida de un hijo. Vi a mi madre cuando mi hermana falleció”, expresó el jefe del Estado.