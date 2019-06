"Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan. Yo pasé también una situación fea porque se pasó de la raya. Que se haga justicia es muy importante", sentenció la actriz al asegurar que fue acosada por Darthés cuando trabajaban en la tira Soy Gitano.

"Cuando estuvo la movida de prensa de Simona, yo lo senté y le dije: 'Voy a salir a defender a la mujer porque le creo a la mujer. Y acordate que yo pasé esta situación con vos'. Le dije que iba a salir a bancar a Calu (Rivero)", contó haciendo alusión a la actriz que lo denunció públicamente por sobrepasarse en las escenas de besos y sexo en la tira Dulce Amor.

"Cuando vos a una persona psicópata, le decís ''algo me dolió'', primero te va a decir 'yo nunca te lo hice'. Si vos redoblás la apuesta y le decís: 'loco esto no es así', te va a decir 'es mentira'", señaló la Gaetani al ser consultada por la respuesta que obtuvo del actor.

Embed

Por otro lado, la actriz Anita Coacci hizo un fuerte descargo luego de que la justicia diera lugar al pedido de Darthés de posponer la audiencia de mediación por la causa de calumnias e injurias que le inició el actor, luego de que ella lo denunciara públicamente por acoso.

Al igual que su abogada, Coacci advirtió que Darthés no está ni medicado, ni asistido por un psiquiatra y que solo asiste una vez por semana a terapia cognitiva.

A su vez, Hermida Leyenda remarcó que el actor se negó realizar la audiencia vía Skype y que el domicilio que presentó es falso. "Darthes no quiere aparecer por videoconferencia, porque no quiere que se identifique su IP. Y en San Pablo no vive, es mentira. Debe estar escondido. Todos hablan de la salud de Darthés, nadie se preguntó sobre la salud de Thelma, de Calu, de Anita", dijo la letrada.

Embed HILO Es Jueves 6 de Junio. Son las 8:00am. Debería estar en tribunales en la audiencia fijada para este momento, pero estoy en mi casa preguntándome muchas cosas. El 21 d Febrero de 2018 escribo una carta pública para contar los hechos de abuso de parte de JR Pacífico "Darthés" pic.twitter.com/KbnXp7bT5O — Anita Co ☆ (@anitacoarg) 6 de junio de 2019

"El único objetivo que tiene Burlando ahora es intimidar víctimas", añadió.

En tanto, el abogado de Darthes argumentó que su cliente decidió no presentarse porque "no puede ser sometido a situaciones de estrés".

Embed

No obstante, el abogado aseguró que Darthés volverá al país en dos semanas.

Embed

En medio de escándalo, los hijos de actor volvieron a decir presente en las redes sociales y publicaron una foto en las playas de Brasil, la primera tras el el torbellino que desató la denuncia de Thelma Fardin.

Embed El primer posteo de los hijos de Juan Darthés tras la denuncia de Thelma Fardin



Tomás Pacífico, el hijo mayor del actor, compartió una foto con Gian Franco, su hermano, desde Río de Janeiro.



--> https://t.co/3RNCCLbCOE pic.twitter.com/j7fMu8VoxQ — PrimiciasYa.com ✨ (@primiciasyacom) 5 de junio de 2019

LEÉ MÁS

La abogada de Coacci escrachó a Darthés: "No tiene psiquiatra ni está medicado"

Rompió el silencio