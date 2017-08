Fumigaron una escuela con los alumnos adentro

Unos días antes, personal de la escuela había detectado excremento de ratas y dio aviso al Consejo Escolar. A la escuela asisten 162 alumnos a doble jornada que comen en el mismo establecimiento, donde hay un comedor con cocina. Ahí es donde encontraron los restos de ratas y donde hicieron la fumigación. Primero pusieron cebos y hace unos días fue un fumigador para ver cómo avanzaba la situación. “Iba a hacer sólo un control de los cebos, pero el hombre, que llegó al colegio cerca de las 11, dijo que no abrieran la puerta del comedor y se fue. A los pocos minutos se llenó de humo y los chicos y los maestros tuvieron que salir a la vereda”, contó Clara Gómez, secretaria general de Suteba Vicente López.

Al lado de la Escuela N° 14 están la secundaria N° 15 y el jardín N° 912. Allí, por el fuerte olor y el humo, también tuvieron que dejar los edificios. Varios estudiantes sufrieron irritación de garganta y fosas nasales y a algunas docentes les inyectaron corticoide en la misma cuadra de la escuela. “Nosotros tenemos un botón antipánico, lo tocamos y en menos de 10 minutos teníamos tres ambulancias en la puerta”, dijo la directora de la escuela 14, Patricia Britos.

En el Municipio informaron que el hecho “se está investigando”. “Queremos determinar exactamente qué pasó. Nosotros, a pedido del Consejo Escolar, hacemos desratizaciones frecuentemente, pero nunca los martes y jamás con alumnos y docentes dentro de la escuela”, precisaron.

En el barrio apuntan a que la suma de terrenos baldíos y fábricas abandonadas hace que la aparición de ratas no sea algo tan inusual. “Deberían limpiarlos. Entiendo que no es tan fácil, pero además de afectar a los vecinos, perjudica a chicos que están estudiando”, sostuvo Alicia, una vecina que prefirió no ser identificada.

“Nos informaron que en la secundaria 8 de Munro hace unos días encontraron una rata flotando en un balde que usan para recolectar agua de una gotera”, agregó Gómez. En la ESB 8 dijeron que se trató de “un hecho aislado” y que fue una laucha que había entrado.

162 alumnos concurren a esa escuela primaria.

Los chicos, además, comen en el colegio. Justamente en la cocina las maestras habían encontrado restos de excremento de roedores y por eso pidieron una solución a las autoridades.

Denuncian invasión de ratas en Jujuy

En un video filmado por un grupo de chicos en la plaza central San Martín de la ciudad Perico, de Jujuy, se ve claramente cómo las ratas invaden el lugar. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y comenzaron a circular por las distintas redes sociales. Se dice que cuando un roedor ya no le tiene miedo a la gente es porque está saturada la plaga, es decir que es mucha la cantidad. Esto da una clara muestra del descuido en lo que respecta a limpieza e higiene en un espacio público, que es uno de los más visitados y transitados en la localidad, sobre todo por familias y niños.