González Fraga dice que no están nerviosos por el dólar

Capital federal. El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, resultó la única voz oficial que se animó a hablar del dólar. Dijo que “el Gobierno no está nervioso” con la suba del tipo de cambio. Y que “nadie quiere ponerle un techo”. También dijo por qué le gusta este avance del dólar, que subió 15% desde mediados de diciembre: “El dólar va cada vez va menos a precios, no impactará mucho en la inflación. Y es una excelente noticia que la cotización haya pasado de $18 a $20, es bueno para muchas economías regionales. Y eso no tiene que alterar los precios. Estamos cómodos bien así”.