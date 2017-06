Grúa le lleva el auto con su hijo adentro

“Estacioné el auto, llevaba ropa y comida, mi hijo Santino me acompañaba, cuando bajé se quedó dormido, no puedo despertarlo, abro la ventanilla y bajo a la vuelta para llevar las cosas”, contó la mujer. Todavía sorprendida por lo que ocurrió, Miriam relató cómo ocurrieron las cosas. “Entrego las cosas, vuelvo, veo que Santino sigue durmiendo, me quedo charlando dos minutos con el señor y cuando vuelvo se habían llevado el auto. Empecé a gritar, vecinos me escucharon, me dieron plata. Se me cruzó todo en un segundo. Otra señora me confirmó que la grúa se había llevado el auto”.

La mujer admitió que la situación le provocó “un susto tremendo, por pensar a la velocidad a la que van, por si mi hijo se despertaba, si se podía bajar del auto, se me pasaron todas esas cosas en un minuto. Pedí un taxi, me fui volando al lugar, llegué a los gritos y empezaron a buscar el auto”. Miriam destacó que su hijo “seguía durmiendo, no fue consciente de que había sido llevado en una grúa”.

Para comprobar que se habían llevado el auto con alguien adentro, a la mujer le dijeron que tenía que llamar a la Policía, que concurrió al lugar y, si bien al principio le dieron contención, “un policía habló con uno de los responsables de las grúas, volvió con un discurso cambiado diciendo que me iban a hacer a mí una denuncia por abandono de persona”. Miriam confirmó que debió pagar 750 pesos por el acarreo, a lo que falta la multa y la eventual denuncia por abandono de persona.