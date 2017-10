Hoy se empezará a saber si el cuerpo es de Santiago

El juez federal Gustavo Lleral prohibió a los médicos forenses y a los peritos de parte el ingreso con teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos, a fin de evitar filtraciones de material fílmico o fotográfico sobre el trascendental trámite procesal. El estudio del cadáver será llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense, con asistencia del Equipo Argentino de Antropología Forense, mientras que los análisis de ADN podrían demorar entre tres y siete días y se llevarán a cabo en un laboratorio de la ciudad de Córdoba que desde 2003 trabaja junto al EAAF.

“Espero que no vayan a pretender hacer un cierre de campaña en Plaza de Mayo porque los saco de una patada en el culo”. Nora Cortiñas La titular de Madres Línea Fundadora pidió respeto.

El juez Lleral ordenó que la necropsia “sea filmada con audio a través de dos cámaras de video, una fija y otra móvil” y, además, reclamó que el trámite procesal sea documentado también con fotografías. Ese mecanismo es habitual en las autopsias, aunque no todas las audiencias son registradas de idéntica manera. El juez ordenó que sólo haya una máquina de fotos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y prohibió “el ingreso de teléfonos celulares en el lugar de ejecución de la autopsia y durante la realización de la misma a todos aquellos que participen”. Asimismo, el magistrado pidió a los médicos que determinen “la identidad, la data, causal y modo de la muerte del cuerpo hallado”.

“Le digo a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos y, si lo hice, les pido las más sentidas disculpas”. Elisa Carrió La candidata a diputada se disculpó a través de Twitter.

Para el primero de esos puntos será necesaria la extracción de muestras corporales para determinar la cadena de ADN, que podrían demorar entre tres y siete días y se llevarán a cabo en un laboratorio de la ciudad de Córdoba. De la autopsia toman parte peritos del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, aunque el máximo tribunal se despegó cuando surgieron cuestionamientos por parte de la Gendarmería Nacional en torno a la intervención en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

También intervienen el antropólogo Carlos Somigliana y el médico Luis Bosio, del EAAF, y el perito papiloscópico de la Prefectura Naval Argentina Pedro Salas. Además, también fueron convocados peritos de cada una de las cinco querellas y del gendarme Emanuel Echazú, quien se presentó el 13 de octubre pasado como “imputado” y fue aceptado como tal en el expediente.

“Estamos esperando el resultado de las pericias que permitan determinar si el cuerpo encontrado es de Santiago y qué pasó. Todo es poco claro”. María Eugenia Vidal La gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue prudente.

El hallazgo

Bomberos, rodeados de mapuches

Ricardo Urquiza es el bombero cordobés, oriundo de Deán Funes, que participó en el operativo en el río Chubut que encontró un cuerpo que sería de Santiago Maldonado. Urquiza y su perro Toby fueron claves para la búsqueda del cuerpo. La búsqueda fue complicada y bajo tensión. Cada uno de los bomberos que participó en ella tuvo a su lado a un mapuche encapuchado, con palos y cuchillos, pero sin hablar. “Los familiares de Maldonado estuvieron en el lugar. Estaba el hermano, la cuñada, una abogada... Ellos estuvieron viendo a la distancia”, reveló el bombero cordobés.

El informe de Prefectura asegura que nunca se había buscado río arriba. El informe de Prefectura asegura que nunca se había buscado río arriba.

Ese lugar no había sido rastrillado, dice Prefectura

Chubut

La Prefectura Naval elaboró un informe sobre los rastrillajes que se hicieron en el río Chubut en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado en el que se afirma que la zona donde apareció un cuerpo el martes al mediodía no había sido requisada por las fuerzas.

Según la fiscal Silvina Avila, el cadáver apareció a 300 metros río arriba de la llamada Zona Cero del Pu Lof, ubicada en línea recta de la casilla de vigilancia que está cerca del ingreso al predio. El documento de 29 páginas aclara que en las ocasiones anteriores se tomó como referencia el punto anteriormente mencionado “río abajo”, es decir, en dirección a Esquel. De acuerdo con el escrito al que accedió el diario Clarín, no se hizo foco en “río arriba”. Esto significa que en todos los rastrillajes los oficiales nunca se ocuparon de la dirección que iba hacia El Bolsón.

Por su parte, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, manifestó el miércoles en conferencia de prensa que el lugar donde estaba el cuerpo había sido rastrillado en tres oportunidades. Hecho que apoya la teoría de Sergio Maldonado, que el cuerpo fue “plantado”. Pero el dato sobre los antecedentes de la búsqueda no coinciden con el informe elaborado a partir de los trabajos de los buzos, en especial de los integrantes de la Estación de Salvamento y Buceo de Bariloche.

¿Qué dice el documento de 29 páginas? Básicamente que la geografía a la que se abocaron va desde la llamada Zona Cero río abajo hacia Esquel, recorriendo una extensión de 60 kilómetros. De acuerdo con este texto oficial no hicieron foco río arriba. En otras palabras, en las siete jornadas que duraron las pesquisas fluviales no rastrillaron en dirección a El Bolsón. ¿Por qué no se buscó del otro lado a lo largo de varios kilómetros? Porque la correntada hacía suponer que si una persona se había ahogado para quedar flotando, esta sería empujada sectores abajo. La lógica física predominaba sobre cualquier intuición opuesta.