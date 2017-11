La Armada ratifica que el ruido fue de explosión

“No hemos encontrado nada en superficie y nada subacqua”, reafirmó el portavoz militar. Además, ante los rumores que hablaban de la posibilidad de que el submarino en realidad haya chocado y no explotado, Balbi ratificó que hasta el momento no hay otro indicio que no sea el reporte que asegura que “el ruido fue consistente con una explosión”.

Balbi, además, adelantó que el buque Sophie Siem, que fue adaptado en Comodoro Rivadavia para poder trasladar un minisubmarino estadounidense de rescate a la zona de búsqueda, iba a zarpar anoche aunque las condiciones climáticas eran adversas como para que eso fuera posible. “Es un viaje que demandará unas 24 horas”, advirtió y agregó que no hay buen pronóstico climatológico para la zona.

Aliento a los familiares

Ayer al mediodía, mientras Balbi daba la conferencia de prensa en Buenos Aires, en la Base Naval de Mar del Plata se juntó medio millar de personas que les fueron a dar su apoyo a los familiares de la tripulación del submarino. En los carteles que la gente colgó en los alambres podía leerse “Los esperamos”.

Los vecinos se movilizaron con banderas argentinas y la intención de dar aliento a las familias que están pasando por un durísimo trance, entre la fe en el milagro y la pérdida de las esperanzas, luego de que el jueves se informara acerca de la explosión. Las personas que fueron hasta la Base Naval cantaron el himno, rezaron un padrenuestro y continuaron con palmas y expresiones de esperanza. “ARA San Juan presente”, repetían. Y por supuesto que no fueron indiferentes a los familiares de la tripulación, quienes salieron de la Base y, agradecidos, se quedaron mirando a los vecinos que se habían organizado para darles ánimo.

“Por favor, no sean duros con nosotros”, pidió a la prensa Zulma Sandoval, mamá de Oscar Vallejo, suboficial segundo. “Todavía estamos esperando”, aseguró. Como ella, también se expresó Luisa, la mamá el suboficial Ricardo Alfaro. “Estamos esperando que vuelvan, estamos esperanzados”, dijo y advirtió: “No culpamos a nadie pero no se puede mandar a alguien a navegar en algo que no está en condiciones”.

