Además, afirmó que cada vez lo seduce menos la pelota: "Cada vez me aburre más el fútbol. No me considero periodista deportivo, no me gustan ni me interesan los deportes. Tengo mil maneras de relajarme que no tienen que ver con el fútbol, como escuchar música, juntarme con amigos. No soy un enfermo del fútbol, si pasa eso hay una limitación. Me gusta la política. El psicoanálisis me encanta, me psicoanalizo hace ocho años y me permitió conectar mis mambos, mis fantasmas, y empezás a ver las cosas desde otro lugar".

Como es costumbre en la publicación, las preguntas del corazón formaron parte del cuestionario al periodista. Sobre si está soltero, tiró: "Es jodido estar en pareja conmigo, no por mi personalidad sino porque estoy a favor de las libertades individuales, que cada uno haga lo que quiera sin dar explicaciones. Si comparto es desde el amor. Me gusta disfrutar del placer del otro en todos los aspectos, y no cualquiera está preparado para eso".

