La DDJJ del Presidente tiene grandes diferencias con la anterior, sobre todo en dos aspectos: desaparecieron cuatro empresas y unas oficinas que pasaron a integrar el fideicomiso ciego que supuestamente iba a administrar todos sus bienes, pero que al final sólo incluyeron a una porción, y se incorporaron títulos públicos por 30 millones de pesos.

Las empresas que ya no están en las declaración de Macri porque pasaron a ser parte del fideicomiso ciego son Agropecuaria del Guayquiraro SA, Molino Arrocero Ria Guayquiraro SA, María Amina SA y 4 Leguas, de las que el Presidente tenía acciones por 24.590.117 pesos, en total. A esas firmas debe agregarse el Fideicomiso Caminito, que aparecía como “Oficinas Caminito” en su anterior declaración jurada, valuado en 19.613.505 pesos, y que también ingresó al fideicomiso ciego, ya que protagonizó una polémica porque se vio beneficiado por una exención impositiva concedida por el propio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño.

Por otra parte, la DDJJ incluye la adquisición de bonos y títulos de deuda pública por 31.689.959 pesos. El mandatario declaró que el origen del dinero fue la “venta de activos”, aunque una parte se habría comprado con los 18.719.094 pesos que Macri declaró que tenía en las Islas Bahamas, un paraíso fiscal desde donde habría repatriado el dinero, según informó en su momento. Otro punto que llamó la atención es la compra de acciones de YPF por 3,3 millones de pesos. La operación se concretó en junio del año pasado y podría transformarse en un nuevo conflicto de intereses.

Hay dos créditos que en las últimas DDJJ habían sido reprochados. Uno se lo dio a su mejor amigo y socio, Nicolás Caputo, y, de acuerdo con la última declaración, era por 22.078.526 pesos. Ahora ya no figura, por lo que se supone que fue cancelado. Lo mismo habría ocurrido con los 455 mil pesos que le había prestado a su ex empleado y ex funcionario Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús.

26.900.000 pesos por una transferencia a acreditar.

El origen es la venta de activos. En cuanto a sus propiedades, tiene terrenos en Tandil, Pilar y Salta, y una parte de un campo en Uruguay valuado en más de 6 millones de pesos.