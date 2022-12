La desubicada frase de Agustín de Gran Hermano sobre Lali que podría marcar su futuro

"Uh viene Lali... ¡sabés qué! Le hago levantar el dedo aunque no quiera", expresó Agustín Guardis haciendo referencia a la posibilidad de tener relaciones sexuales con la arista y a la regla de Gran Hermano 2022 en la que se les solicita a los participantes que den el consentimiento a cámaras levantando el dedo pulgar para poder intimar.

La repudiable frase de Agustín de GH sobre Lali Espósito.mp4 De una manera muy desagradable Agustín Guardis les explicó a Thiago y Alexis su atracción por Lali Espósito.

De manera sorprendente, sus compañeros no tuvieron la capacidad de raciocinio suficiente para hacerle saber a Agustín que el "aunque no quiera" es todo lo contrario a dar el consentimiento. Thiago siguió doblando ropa mientras el "Conejo" repetía "Lali, Lali, Lali". "Uh, que buena que está", insistió Frodo, que espera que en el repechaje que habrá pronto en el juego entre la cantante.

Pero en las redes sí notaron lo desubicado que fue su comentario y en Twitter empezaron a pedir que Agustín sea cancelado y se viralizó el hashtag #frodoal9009, el número de SMS para votar a los participantes que dejarán la casa cuando están nominados. Y también pidieron una respuesta de Lali para Agustín.

Algunos sugirieron una dura sanción de parte de Gran Hermano. "¿Posta? ¿Dijo eso? Me parece sumamente desubicado. A Alfa acá todos lo mataron y hasta pedían expulsión. Les aviso que esto de Agustín es mucho peor", tuiteó un usuario haciendo referencia a la situación que protagonizó Walter con Coti. Otros se quejaron de que estas cosas solo se ven en las redes sociales y luego no aparecen en los debates ni en las galas, exigiendo que no dejen pasar del largo la actitud de Agustín.