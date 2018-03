La deuda externa creció un 28,5% el año pasado

El informe señaló que el saldo de la balanza de cuenta corriente experimentó un déficit de u$s 30.792 millones en 2017, un aumento de casi 110% respecto de los u$s 14.693 millones contabilizados el año previo. Para el Indec, esto se explica por “el saldo negativo de la balanza de bienes y servicios de u$s 15.300 millones, un débito neto de ingresos primarios de u$s 15.941 millones y un superávit de ingresos secundarios de u$s 450 millones”. En el caso de la cuenta corriente, el déficit registrado para el cuarto trimestre fue de u$s 8738 millones, arriba del déficit revisado de u$s 8261 millones del tercer trimestre. En la entidad señalaron que esto se debió a “los saldos negativos de la balanza de bienes y servicios”.