La escritora de Harry Potter superó al coronavirus

Para contar su experiencia, la escritora compartió un video en el que un médico explica, en detalle, cómo aliviar los síntomas respiratorios provocados por esta infección que afecta a todo el mundo y ya ha dejado miles de muertos, especialmente en Italia, España, Estados Unidos y China, entre otros países.

Su consejo

“Por favor, vean este video del Hospital de Queens, en el que se explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas dos semanas, he tenido los síntomas del COVID-19 (aunque no me he hecho el test) y decidí seguir los consejos del doctor. Estoy completamente recuperada, me ayudó mucho”, escribió en su cuenta Twitter.

La autora, que tiene 54 años y tres hijos, quiso agradecer las palabras de apoyo de sus seguidores en todo el mundo. “¡Gracias por sus mensajes de apoyo y cariño! Me siento muy bien y quería compartir estas técnicas que recomiendan los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios y pueden ayudar mucho, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Manténgase a salvo”, escribió .

Gratis

Rowling anunció la semana pasada que “Harry Potter y la piedra filosofal”, el primer libro de la serie del niño mago, estará disponible de forma gratuita en todo el mundo como libro electrónico y audiolibro durante todo abril, como parte de una iniciativa para ayudar a los padres, cuidadores y maestros a entretener a los niños en sus casas.

Por otro lado, Rowling también lanzó de manera oficial y completamente gratuita el sitio Harry Potter at Home, una plataforma virtual para niños donde padres y profesores podían usar material de la saga con fines didácticos.

Para los que no entiendan los textos ni tengan cerca quién los traduzca a su idioma, un atajo es aceptar la traducción al español que ofrece Google al abrir la página.

LEÉ MÁS

La reunión y el episodio virtual del elenco de La Niñera

Cinthia contrató un hacker y le retruca a su ex pareja