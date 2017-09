"La posibilidad de no elegir entre lo malo y lo peor"

Y de cara a las elecciones legislativas de octubre, el oriundo de Tigre lanzó un nuevo spot. “Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas, y no de guita. Un día no te van a tener que tocar el timbre para saber que te escucharon”, afirma Massa en el nuevo video. Y cierra: “Un día vamos a volver a sentirnos seguros. Las rejas van a ser para los delincuentes y no para tu casa”.