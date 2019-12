Las tapas con historias de un 2019 a pleno deporte en la región

En el club es todo a pulmón y su máxima autoridad sabe bien lo que es remarla y dar batalla en la adversidad. Es que esta empleada doméstica que dignifica al trabajo y al fútbol zonal con su empuje, la pelea contra un cáncer de mama desde 2014.

“A fines de ese año me lo detectaron y el 2 de octubre me operaron. En pleno 2015 se me juntó lo de los rayos y quimioterapia con los problemas en el club (balances). El año que viene cumplo mi primer tratamiento y de ahí me quedarán 5 años más. Estoy respondiendo muy bien al procedimiento”, comentó sobre su drama.

“Me enorgullece llevar una institución adelante. La mujer tiene otro punto de vista. Me gustaría que hubiera más mujeres comandando otros clubes”, agregó Fabiana en la entrevista que le realizó Martín Gamero.

Esa pasión por Unión Vecinal Fabiana la comparte con su hijo, el jugador Maximiliano Jara, de quien se siente súper orgullosa en todo sentido.

El también la mimó. “Que mi mamá sea la presidenta me genera felicidad. Se lo merece porque sé lo que ella siente por el club. Le va a ir muy bien porque es una luchadora”, indicó. ¡Ejemplar!

Ayudará a refundar club del “1”

Eduardo Cubito es el ex presidente del desaparecido Ruca Hueney, que formó al arquero neuquino de Racing Gabriel Arias y a la vez dueño del predio.

El mismo día (19 de julio) que el 1 de La Academia reveló públicamente que su sueño era el día de mañana refundar a su querido club, fuimos a la enorme Chacra donde el Gaby hizo sus primeras armas y allí lo encontramos al hombre, con la mejor predisposición. Se emocionó en la charla con este diario al conocer que Gabriel planeaba el renacer del equipo y volver a jugar allí. Y se comprometió a darle una mano: “Me gustaría ayudarlo a cumplir su sueño”.

Además, le agradeció al arquero que “se acuerde del Ruca y lo tenga presente”. “Fue un club importante, acá se jugaron dos mundialistos y La Araucanía. Dejó de existir hace 7 u 8 años cuando quedó acéfalo”, comentó quien es popular en la región y le va a dar una mano a Arias en su gran y admirable sueño.

Del camión de basura a la Visera

Una de las tapas recientes (viernes 19 de diciembre) reflejó el gran esfuerzo que realiza a diario Enzo Aqua Romero, una de las figuras de Cipolletti en el Federal A que a la vez por las noches trabaja recolectando residuos con el camión municipal.

“Jugar al fútbol es lo que más me gusta y uno sueña con pegar el salto y vivir de esto, pero no alcanza. Yo estoy orgulloso de mi trabajo porque me permite entrenar y por las tardes estar con mi hija”, explicó el joven delantero, quien descansa muy poco. Es mi trabajo. Mis compañeros me preguntan cómo hago para acostarme a las 3 y a las 7 estar entrenando con ellos, pero el cuerpo se acostumbra a todo, lo aseguro”, confió con una sonrisa.

El calor se hace sentir en un trabajo tan físico. Por ello, Romero le hizo un pedido a los vecinos: “Si la gente quiere ayudarnos, que les convide agua fría a los chicos que pasan a buscar su basura”. ¡Crack!

El llanto del nene por Canapa

“¡Vamos Chivo de mi vida!, ¡Chivo campeón, chivo campeón!”. No paraba de gritar y de llorar el 1 de diciembre en Centenario Juan Carlos, de 10 años. Su gran ídolo, Agustín Canapino acaba de consagrarse cameeón del Turismo Carretera en Centenario. Y su emoción y la de sus acompañantes (su hermano Cristian, su cuñada Rocío y sus amigos Gonzalo y Carlos) contagiaba.

El chico y su entorno, todos fanáticos de Chevrolet, se vinieron de Zapala el lunes previo y acamparon en cercanías del autódromo de Centenario.

El domingo soñado incluyó otra grata sorpresa, además del festejado título del piloto de Arrecifes.

Con la complicidad de LM Neuquén, pudieron acceder a la zona de prensa, vedada al público en general y conocer y fotografiarse con el gran ídolo tuerca.

Momentos que jamás olvidarán. Y aquí lo recordamos. ¡Para reír... y llorar!

¡Fue preso y ganó el Pellegrini!

El 10 de noviembre Neuquén vibró con la edición del Carlos Pellegrini. Ante una multitud, la prueba más importante de la región la ganó Areco Run, un caballo que su dueño lo ligó de regaló y que increíblemente antes de la hazaña estuvo casi 20 días preso.

“Me lo regalaron hace un año, no lo puedo creer”, reveló aquella tarde emocionado su propietario Ciro Michia, que se adjudicó el jugoso premio de 500 mil pesos.

Si algo le faltaba a esta historia de película, es que el pingo estuvo “retenido” 18 días.

El 2 de mayo fue demorado en la caminera del tercer puente en Cipolletti por una orden de captura que pesaba sobre el conductor de la camioneta.

Durante ese lapso permaneció atado a un palenque y solo podían darle comida y agua. Injustamente, el flamante campeón la pasó mal bastante tiempo. Pero el turf le dio revancha...

