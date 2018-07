“Me di cuenta recién al día siguiente, cuando salí y vi el gancho del auxilio tirado”, contó Laureano a LM Neuquén. El domingo 8, el damnificado había dejado su camioneta estacionada afuera de la casa, en inmediaciones de calles Figueroa y Paimún, detrás del híper mayorista Vital. En un momento de la mañana, un hombre bajó de un Fiat Uno y en cuestión de segundos le robó la rueda de auxilio.

“El seguro solamente me cubre la rueda, que ronda los 7 mil pesos. El tema es el sistema de malacate que utiliza para subir la rueda, en la concesionaria me pasaron un presupuesto de 25 mil pesos”, explicó Laureano, y agregó: “Aunque tengo seguro contra todo riesgo no me cubre, así que busqué por internet y no baja de los 10 mil, 15 mil pesos”.

Desde su publicación, el video fue compartido al menos 180 veces. “Muchos me escribieron para decirme que los han visto en otros lados de la ciudad también robando ruedas”, afirmó el hombre.

“Más que nada subí el video para que la gente tenga cuidado. Acá pasás Chocón y Paimún y es tierra de nadie”, confió el hombre, quien decidió no hacer la denuncia. “Hace dos meses nos abrieron un Toyota Etios. Hice la denuncia por el seguro, pero la Policía no nos dio mucha bola”, concluyó Laureano.