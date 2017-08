"Les pido perdón y espero abordar mi enfermedad"

El ex policía que estaba desaparecido fue encontrado ayer en el hipódromo.

El colaborador del ministro Ritondo dijo que no se acuerda de nada.

Buenos aires.- “Espero en paz y tranquilidad abordar con seriedad mi enfermedad para disfrutar de los que quiero y me quieren”. Eso fue lo que escribió ayer al mediodía en Facebook el ex policía Oscar Alvarenga, colaborador del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, tras ser hallado en Palermo luego de que no se supiera nada de él desde el martes.