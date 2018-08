Les robaron el auto con su hijo de 7 años adentro

Con el auto estacionado, Marlene aprovechó para amamantar a su hija de cuatro meses. Estaba en el asiento de atrás junto con su hijo de 7 años que dormía a su lado. En ese momento los interceptaron dos delincuentes que la obligaron a bajarse y no pudo despertar y llevarse a su hijo mayor.

“Me apuntaron y yo lo agarré del buzo pero me tiraron y no lo pude sacar. Me desesperé. A las dos cuadras lo dejaron en la calle y un hombre lo trajo”, contó Marlene en declaraciones a los medios.

P14-F1-robo-auto-con-hija.jpg

Tras conocerse el hecho, el gendarme Emiliano Barrientos mandó un audio a sus compañeros contándoles lo que acababa de suceder. “Por favor, denme una mano. Estoy en Yrigoyen y Brandsen, se fue mi auto con mi nene. Se lo llevaron. Camarada, camarada, urgente, por favor, se lo llevaron a mi hijo y me robaron el auto. Urgente, por favor camarada. Estoy acá en Yrigoyen”, se lo escucha decir.

La mujer del gendarme cree que los delincuentes saben quiénes eran ya que le nombraron a su marido. “Ese milico de mierda”, le dijeron. Su hijo está bien y ya está más tranquilo. “Lo único que me contó fue que lo bajaron. Ahora está mejor, tranquilo pero igual tenemos miedo. Saben quiénes somos y el auto lo dejaron a 20 cuadras en la zona donde trabaja mi marido”, explicó la mujer.

P14-F3-policia-buenos-aires-control.jpg

Mientras tanto, el comando patrulla de Lomas de Zamora detectó a los delincuentes. Comenzó así una persecución que se extendió durante cuatro kilómetros, hasta que los malvivientes perdieron el control del Volkswagen Gol Trend negro y fueron detenidos. Los tres viven en el Barrio Obrero, del mencionado partido de la zona sur del conurbano bonaerense y uno de ellos es menor de edad.