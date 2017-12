Los hijos de los tripulantes tienen a su Papá Noel

La colecta de Edward alcanzó un equivalente a 57.000 pesos. Tras el gesto, el ex marine se contactó con Paola Constantini, madre de tres hijos y esposa del suboficial segundo y sonarista, Celso Oscar Vallejos, que en medio de la intensa angustia espera hace más de un mes el regreso de su marido. “Se contactó conmigo y me dijo que buscara una juguetería en Mar del Plata que tuviera un sistema de transferencia de dinero. Me comentó que iba a recaudar dinero y que quería que todos los hijos de los tripulantes tuvieran su regalo de Navidad”, recordó Constantini al diario La Capital de Mar del Plata. La mujer, de inmediato, inició un censo para confirmar el número de niños que iban a recibir esa caricia a la distancia.

Finalmente, la colecta fue depositada en la juguetería Educando, que también donó 5000 pesos para completar una suma que permitirá regalarle a cada niño una tarjeta de compra importante. “Cada nene tendrá ahora una tarjeta de 1000 pesos gracias a este gesto que tuvo que llegar de afuera, porque acá en Argentina nadie se acordó de los hijos de los tripulantes del San Juan”, dijo Constantini al diario marplatense.

El gesto de Edward no pasó desapercibido. Numerosos familiares y allegados de los marinos le agradecieron a través de las redes sociales. El ex submarinista fue publicando en su cuenta de Facebook todos los mensajes y fotos que recibía por privado. Por ahora, este particular “Papá Noel” optó por no hacer declaraciones. Su gesto lo dijo todo.

Macri echó al jefe de la Armada

El presidente, Mauricio Macri, pasó a retiro al jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur. El Gobierno inició uana investigación interna para determinar la cadena de responsabilidades en el destino del submarino.