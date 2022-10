Los novios famosos de Stefi Roitman y con quién terminó peor

Estuvo al frente de la conducción de un programa de televisión dedicado para los niños en el 2015, y en 2018 se destacó como Lula Achával, la villana, en la ficción argentina Simona. En los sets de dicha novela conoció a uno de sus novios famosos, Gastón Soffritti.

Roitmann y Soffritti.webp Stefi Roitman en Simona con Soffritti

Esa pareja se mantuvo unida por un año y medio, y los protagonistas de dicha historia de amor habían confesado que ya tuvieron un affaire anteriormente, cuando se habían besado en un boliche.

Sin embargo, lo que parecía ser una relación de ensueño terminó el 13 de junio de 2019, cuando ambos postearon un comunicado en sus redes sociales. Soffritti explicó: “Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos”.

Luego de la separación con el ex Patito Feo, en 2019 se volvió a enamorar de Lucas Biren, manager de Jimena Barón. Stefi subió fotos incluso por el cumpleaños de Biren pero apenas un mes después de eso, la modelo confirmó la separación y luego contó: “Con Lucas nos queremos un montón, pero estamos muy al palo. No conectábamos y era como 'no sé cuándo te voy a ver' porque había viajes de tres semanas”.

stefi Roitmman y Biren.webp Stefi Roitman y Lucas Biren

Hubo ciertos rumores que la involucraron con Nico Occhiato. Sin embargo, la rubia se encargó de aclarar: “Cuando vi eso dije '¿Me están cargando?'. Yo a Nico lo adoro, para mí es amigazo”. Y él hizo lo propio en el programa de Marcelo Tinelli: “Quiero dejar en claro que somos muy buenos amigos, ex compañeros de trabajo y nos llevamos bárbaro”.

Y por último, en un año movido en lo sentimental para Stefi, conoció a su actual marido, Ricky Montaner.

¿Cómo se conocieron?

Fue Mau, hermano y compañero de Ricky, quien en octubre de 2019 le mostró una foto de la modelo al músico. Él reaccionó enviándole un corazón. “Me reaccionó a una historia. Me tiró un corazoncito. Yo le respondí con el emoji de las palmas juntas”, contó la modelo cuando estuvo en PH Podemos Hablar. Entonces, él de inmediato le escribió: “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos”.