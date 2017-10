Macri anunció una etapa de "reformismo permanente"

Respecto de los tiempos de estas transformaciones, el jefe de Estado los situó “en la mayor velocidad que podamos con todo el gradualismo que podamos”, y destacó que “el entusiasmo y el apoyo” expresado el domingo en las urnas -con victorias de Cambiemos en trece distritos y paridad política en otras cuatro provincias- constituye “la energía para continuar”. De hecho, remarcó que “aún hay mucho por hacer” y enfatizó que, “cuantos más votos recibamos, más me voy a preocupar de reflexionar y ver si estoy haciendo todo lo posible para poder ayudarlos: no tengan miedo, el poder a mí no me va a cambiar”, remarcó.

El jefe de Estado insistió en que “la Argentina no tiene que parar y no debe tenerle miedo a las reformas porque reformarse es progresar, evolucionar; nos va a generar entusiasmo, alegría y nos va ayudar a vivir mejor y a estar felices”. Y llamó a compartir la sensación de protagonismo y progreso, que es lo que la gente votó el domingo. En esa línea, reafirmó que convocará a los gobernadores “lo antes posible”, así como también “a intendentes, al Congreso y la Justicia” para seguir avanzando en transformaciones.

“Estamos tratando de generar condiciones en las cuales realmente aquel que se levanta temprano todos los días y pone todo de sí para superarse día a día sienta que puede proyectarse”, señaló Mauricio Macri desde el Salón Blanco, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Allí hizo referencia a “reformas políticas, institucionales, del sistema educativo, donde también tenemos un enorme desafío por delante. No se puede creer dónde estábamos y a dónde hemos llegado. Y cuando uno mira para adelante ve que todavía falta mucho”, dijo y volvió a apuntar a los gobernadores: “Espero en esa mesa que los gobernadores sean jugadores importantísimos”, apuntó.

“Un tema que vamos a plantear a gobernadores y autoridades es que tenemos que tener un sistema electoral del siglo XXI, que simplifique la vida de la gente. La política debe ser austera”.Mauricio Macri

También se refirió al blanqueo de su hermano

Macri justificó el ingreso de su hermano Gianfranco al blanqueo de capitales. “Que haya blanqueado es un derecho que le daba la ley”, sostuvo el Presidente, quien por primera vez se refirió en público a este tema que había surgido como una versión periodística publicada hace algunas semanas en el diario Página/12. Según la publicación, el hermano de Macri; un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña; el empresario amigo del Presidente, Nicolás Caputo, y otras personas afines al oficialismo entraron al blanqueo que impulsó el gobierno nacional para incorporar fondos no declarados. Macri había resuelto por decreto modificar la reglamentación de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal para habilitar el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo.

Luego de la derrota, renunció todo el gabinete de Urtubey

El gabinete de ministros del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, presentó ayer su renuncia, tras la derrota sufrida el domingo por el oficialismo ante Cambiemos, al tiempo que el mandatario les solicitó a sus ministros una planificación tentativa para los próximos 24 meses mientras analiza caso por caso las dimisiones.

Así lo informaron fuentes gubernamentales, que detallaron que el mandatario encabezó una reunión de gabinete en la que se analizaron los principales temas de la gestión, tras lo que los ministros en su conjunto le presentaron la renuncia.

La renuncia del gabinete se registra luego de que su Frente Unidad y Renovación cayera ante el espacio macrista Cambiemos País, que en Salta obtuvo el 30,83% de los votos mientras que el oficialismo alcanzó el 24,05%. De esta manera, los tres candidatos a diputados nacionales electos son el periodista Martín Grande, de Cambiemos País; el ex vicegobernador Andrés Zottos, del oficialismo en la provincia, y el actual intendente de Tartagal, Sergio Leavy, del kirchnerismo. Durante la reunión del gabinete se habló de un paquete de medidas generales que incida positivamente en la provincia.

Das Neves siente el derecho a hacer mayores reclamos

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aseguró que el triunfo electoral que su fuerza política obtuvo en las elecciones legislativas del domingo ubica a la provincia como “una de las pocas fuerzas que resistió a la ola nacional” y le permite quedar “posicionada para hacer reclamos de mayores recursos”. El Frente Chubut para Todos obtuvo el 33,21%, Cambiemos el 31,13% y relegaron al tercer lugar al Frente para la Victoria (23,60%) que había sido el espacio político más votado en las PASO, sumando a las seis listas internas que se presentaron para dirimir las candidaturas. La alianza que conformó Das Neves y la fuerza nacional Cambiemos se repartirán en este distrito las dos bancas en disputa que hasta el 10 de diciembre estarán ocupadas por los dos diputados dasnevistas Nelly Lagoria y Sixto Bermejo.