"Macri decidió no convocar a sesiones extraordinarias"

Al ser consultado sobre la razón de esa resolución, el jefe de ministros desestimó las especulaciones sobre un presunto desacuerdo con el peronismo, en particular con Miguel Ángel Pichetto, líder del PJ en el Senado. “La decisión no se debe a ningún cortocircuito. Se discutió tener una o dos sesiones en febrero pero consideramos que no valía la pena hacerlo”, explicó Peña.

Es sabido que la falta de consensos –Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras– motivó durante fines del año pasado la postergación de algunos proyectos de ley, particularmente, el de reforma laboral. Peña aclaró que la decisión se tomó en conjunto con las autoridades legislativas y “en función de tratar de trabajar en la normalización de la actividad parlamentaria. Esperamos que ya en las primeras sesiones del año estemos hablando de avances en algunas de las leyes pendientes”.

Asimismo, recordó que la cúpula de la CGT respaldó varios proyectos del Poder Ejecutivo. “La reforma laboral es beneficiosa para los trabajadores”, enfatizó.

