Macri habló en Nueva York de quedarse en el poder hasta 2023

Aunque desde el Gobierno todavía no se animan a confirmar una eventual candidatura, el runrún que se impone en los pasillos de La Rosada es sólo uno. No sólo Macri buscará la reelección, sino que lo hará de la mano de Lilita Carrió, quien tras su victoria en la Ciudad ya comenzó a coquetear públicamente con una candidatura del Presidente. Lo que hasta ahora eran sólo rumores se terminó de confirmar durante una cena que ofreció Jack Rosen, presidente del Congreso Judío Americano, en su mansión ubicada frente al Central Park de Nueva York. Fue allí que, según consigna el diario Clarín, el mandatario argentino les confió a los presentes su intención de buscar la reelección. “Mi proyecto es de continuidad. Me quedan seis años de gobierno”, aseguró Macri ante banqueros, ejecutivos de empresas y financistas estadounidenses.

Su plan para lograr prolongar su estadía en Balcarce 50 es llevar adelante las medidas más polémicas entre este año y principios del que viene, con el objetivo de llegar al 2019 alejado de las críticas y con una economía en recuperación. En efecto, el Presidente mantendrá el jueves una segunda reunión con gobernadores para avanzar con el paquete de medidas que incluye reformas tributarias, laborales y judiciales. La primera, según sus propias palabras, fue “muy buena”. “Sobre algunos aspectos estuvimos de acuerdo todos, porque sabemos que es necesario deshacernos de esos impuestos que hoy nos impiden crecer más rápido y crear más empleo. Otros temas generaron más debate y son una invitación a seguir trabajando juntos”, reconoció en su última misiva enviada al diario La Voz del Interior.

Con Carrió como vice, Macri repetiría fórmulas. María Eugenia Vidal se quedaría en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad.

Reto: A sus funcionarios: “Somos un equipo, no puede ser que unos corran más que otros”.