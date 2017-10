Macri y Obama, entre el golf y la política

El encuentro entre ambos popes se da en un clima de hermetismo, que continuará mientras el ex presidente norteamericano esté en el país. Sucede que Macri busca evitar que la visita sea leída como un apoyo a las críticas que Obama hizo a las políticas de Donald Trump respecto del cambio climático. En efecto, en su paso por Córdoba para disertar en una Cumbre de Economía Verde, el ex titular de la Casa Blanca hizo declaraciones desafiantes contra el actual inquilino del Salón Oval, al afirmar que los Estados Unidos cumplirán con el Acuerdo de París “aunque el Gobierno no haga nada”.

Obama también participó de una exclusiva cena junto a hombres de negocios, organizada por los empresarios Adrián Werthein y Lili Sielecki en el Palacio Duhau, y llenó de elogios a Macri.