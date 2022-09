María Becerra habló como nunca de Rusherking: "Me arrepiento de todo"

En la charla, Becerra comentó sobre el tatuaje que tiene en el pecho y que referencia tanto a la serie Game of Thrones como a su ex pareja. Motos le consultó si le gustaría dedicarse a la actuación y enseguida le dijo si era fan de la serie de HBO y por su famoso tatuaje. Le contó sobre ese diseño en la lengua dothraki: “Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor por eso me la tatué”, explicó la cantante.