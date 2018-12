María del Cerro confesó que fue abusada a los 11 años

"Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme y le dije que tenía algo que le quería contar, después de nueve años de estar juntos, y ayer después de 22 años me animé a contarle a Meme que yo había tenido un abuso sexual a los 11 años, y no lo sabe nadie, no lo sabe ni mi mamá ni mi papá, se están enterando todos en este momento", continuó.

"Siento que es algo que lo charlé un montón con Meme, que no lo podía dejar pasar, y fueron dos días donde no podía dejar de pensar en el tema. Es muy fuerte para mí todo esto, y fueron dos días donde estaba muy desconcentrada porque no podía pensar en otra cosa. Meme me bancó, me apoyó, y por eso también hoy está acá, y es la única persona que lo sabe, que lo sabía hasta ahora", expresó, conmocionada hasta las lágrimas.

"Me parece que soy responsable de poder hablarle a todas las mujeres que están del otro lado, a todas las mamás que tienen hijos chiquitos, y que si bien yo fui una chica que fui recontracuidada me pasó y le puede pasar a todas las mujeres, y me parece que es momento de que todas las mujeres lo digan, para que no pase nunca más", concluyó.

"Mery, también estamos acá para vos, y esto que se está dando que es tan fuerte para todas, esto que sentimos que podemos salir y animarnos a decir cosas que antes no nos animábamos, porque nos sentimos juntas, porque sentimos que ya nadie nos va a juzgar, pero por lo menos entre nosotras. Y te bancamos a muerte, acá estamos para lo que necesites, y te agradecemos mucho, porque hay muchas mujeres que todavía no se atreven y no se animan, y cada víctima tiene sus tiempos, y hay que entender que las víctimas no siempre hablan en el momento que les sucede, y te agradecemos como mujeres, me parece, todas las mujeres que estamos acá", la alentó Florencia Peña, visiblemente emocionada.

Más tarde, la conductora de Los especialistas del show aclaró que "no fue violación, pero sí abuso por parte de dos personas distintas" y que sus padres se estaban enterando en ese momento por televisión.

