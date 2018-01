El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 17, frente a una vivienda situada en la calle Paso de la Patria, casi esquina Altolaguirre, en la localidad de Aldo Bonzi, en dicho partido del sudoeste del conurbano, donde residía la víctima, identificada como Miguel Aparicio, de 44 años. Fuentes judiciales informaron que Aparicio había llegado a su casa después de la jornada laboral, pero luego salió con su moto a comprar una gaseosa a un comercio cercano y fue abordado por dos delincuentes armados al regresar. Los asaltantes también se movilizaban en una motocicleta.

Un vocero con acceso al expediente detalló que la víctima se resistió al robo, forcejeó con uno de los asaltantes y, a pesar de que en medio de la lucha alcanzó a arrebatarle el arma de fuego a uno de los delincuentes, recibió un disparo en el pecho. “Escuché el tiro y primero pensé que era un petardo, y después lo veo a Miguel que se me acerca con las manos en el pecho y me dice: ‘Me pegaron un balazo en el corazón, me voy’”, contó una vecina que alcanzó a ver a los delincuentes, a quienes describió como dos personas jóvenes que iban en una “motito azul”.

La familia y los vecinos de la víctima aseguran que la ambulancia tardó una hora y media en llegar y que el hombre murió desangrado.