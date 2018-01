Menéndez: "No imagino a Cristina Fernández candidata en el 2019"

Buenos aires. El intendente de Merlo y flamante presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, habló ayer sobre la reconstrucción del peronismo en la que incluyó a la ex presidenta, aunque advirtió: “No me imagino a Cristina candidata en 2019”. En este sentido, el dirigente consideró que “Unidad Ciudadana y la reconstrucción del PJ bonaerense no son construcciones antagónicas, sino complementarias” y señaló que si bien la ex presidenta “sigue siendo la líder del peronismo que más adhesión popular tiene, el haber perdido tres elecciones seguidas demuestra que con Cristina sola no alcanza”.