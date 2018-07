La mamá de Valentina, la chica de 16 años que fue abandonada muerta en un hospital de Campana, dijo que no tomaba ni consumía.

"Mi hija no estuvo en ninguna fiesta sexual, era sana"

“Mi hija era una chica sana, no consumía ni tomaba, no salía con mayores. Tenía 16 años, era amorosa. No participó de ninguna fiesta sexual”, dijo Patricia Gallardo, la mamá de Valentina Urbano, la joven de 16 años que murió luego de ser abandonada en la puerta del Hospital Municipal de Campana, por dos mayores que fueron detenidos.