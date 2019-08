Además de Neuquén participarán representantes de los gobiernos de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Salta, Chubut y Tierra del Fuego.

El decreto le pone un techo al barril de crudo interno y fija un tipo de cambio de $45,15 para el dólar del sector. Desde el gobierno provincial indicaron que es difícil medir en términos económicos lo que viene.

Según publicó este sábado en un informe especial el suplemento +e Energía Neuquina, las más afectadas serán las productoras no integradas. Aquellas que producen pero no refinan su propio combustible reciben un duro golpe. No en vano el CEO de Vista Oil & Gas, Gastón Remy, fue el único que se expresó públicamente. “No se podrán cubrir los costos de producción”, dijo el referente de la empresa presidida por Miguel Galuccio, que acaba de desembarcar en Wall Street.

La Provincia había impulsado una presentación judicial para declarar inconstitucional el decreto de Macri ante la Corte Suprema de Justicia, lo que se llevaría a cabo el próximo lunes.

Desde Nación trascendió que el objetivo sería dialogar y debatir alguna salida al conflicto, y que la medida tenga el menor impacto posible en las economías regionales y principalmente en las inversiones que están previstas para el resto del año en Vaca Muerta.

