En referencia a la gran parte de la sociedad que apoya a las mujeres que denuncian víctimas de violencia, Oreiro destacó: "Creo que es algo que está sucediendo no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, y eso es para celebrarlo".

Hace unos años, Oreiro había contado que fue víctima del acoso de un colega cuando protagonizó la serie Lynch: "Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y como que me quiso avanzar. Y al principio uno como que dice: 'Bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada'. Pero él se puso denso y lo tuve que parar físicamente, empujándolo muy fuerte. Y me fui del lugar donde estábamos".

"Tuve que seguir trabajando con él y, posteriormente a eso, en una escena que teníamos que hacer, pautamos la dinámica de la escena. Era una escena romántica y habíamos pautado que él me sacaba la camisa, yo abajo tenía un corpiño, y en el medio de la escena me lo arranca. Bueno, obviamente yo me puse muy mal, pero él continuó con la escena", finalizó.

LEÉ MÁS

Ana Coacci habló tras la fallida audiencia con Darthés: " No presentó certificado médico"

Burlando reveló detalles de una charla íntima con Juan Darthés