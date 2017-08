“Yo lo conocí a J. (el acusado) hace cinco años, cuando me mudé al barrio y empecé a ir a la iglesia de la zona”, dijo la madre de la víctima, y agregó: “Lo veía siempre ahí o a veces él venía a casa, había un vínculo con la familia. Era como si fuera un hijo, aunque jamás lo dejé solo con mis hijas”. Además, la mujer contó: “El día que pasó todo, estábamos todos en la iglesia, rezando. Él estaba cerca nuestro jugando con su celular y mis hijas estaban dibujando en unas hojas. Como somos líderes de oración, tenemos que escuchar problemas de grupos asignados, por lo que en un momento los perdimos de vista. Mi marido salió a buscarlos y los vio afuera hablando, pensó que no había problema y volvió adentro”.

Al momento de retirarse, la familia de la nena y la del sospechoso se saludaron y cada una se dirigió a su hogar. “Yo le decía a mi marido que J. es muy unido a nosotros, que nos quiere. Llegamos a casa y nos sentamos a charlar sobre la iglesia, sobre las cosas que no son propias de Dios y en ese momento mi nena nos contó lo que pasó”, relató la madre. “Ella nos dijo que le hizo algo feo, nos dijo: ‘Me tocó la colita, me bajó los pantalones y me metió una cosa’. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo”, relató.

La familia llamó a la policía. Según la mamá, los efectivos lo detuvieron pero después lo soltaron por ser menor. Según pudo saber la madre después, ya había pasado una situación similar con la nieta de un pastor.

Debido al abuso, los padres llevaron a la nena al Hospital Cestino, donde le realizaron los estudios para, en principio, determinar la veracidad de la denuncia y, una vez constatada, la gravedad de las lesiones sufridas. La víctima sufrió “un hematoma de 0,5 x 0,5 cm en hora 6 de la región anal”.

Debido a esto, fue internada en la sala de emergencias del nosocomio, donde se mantuvo bajo observación y luego fue dada de alta pasadas las 24 horas. “Quiero que la Justicia haga algo”, dijo la mamá, quien realizó la denuncia en la fiscalía. Por el momento, el joven acusado sigue en libertad. Se supone que en las próximas horas será detenido.

¿Libre?: A pesar de que se constataron las lesiones, el acusado aún no fue detenido.

Golpeó y violó a una ex pareja

Un hombre de 23 años identificado como Quiroga y apodado Kiwi fue detenido luego de mantener a su ex pareja, una adolescente de 18, privada de su libertad en una vivienda de la localidad de Juana Koslay, a 11 kilómetros de la ciudad de San Luis, donde la violó y la golpeó reiteradas veces. La joven logró escapar y fue ella misma la que denunció a Quiroga.