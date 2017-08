Nena recurrió a Vidal por abusos de su mamá

En la carta, que se hizo viral luego de que una mujer la compartiera en el grupo de Facebook “Niños en riesgo”, la nena explica que ya pasó por las manos de un juez que quiere que vuelva con su mamá. “No respeta mis derechos y quiere que se haga una revinculación que yo no quiero. Yo no quiero ver más a mi mamá. ¡No quiero sufrir más! ¡Quiero ser feliz!”, exclama Valentina. El magistrado apuntado en la carta es Daniel Williams, titular del Juzgado de Familia N° 6 de La Matanza.

Desde la oficina de Williams dijeron que “es una causa que comenzó en el 2013 y casi desde ese momento que la nena no ve a su mamá. Se demoró tanto tiempo porque el padre no se presentó en reiteradas oportunidades al juzgado y tampoco llevó a la nena”. Y aclararon que la revinculación es por un fallo no sólo del juez, sino de la Cámara de Apelaciones N° 2 en lo Civil y Comercial bonaerense. “Siempre se priorizó el derecho de la nena”, insistieron desde el juzgado.