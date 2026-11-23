Novedad Abrió Vértice Skybar en Neuquén: así es la propuesta gastronómica en las alturas única en la Patagonia

En el piso 19 del Edificio Luminia, el nuevo espacio ofrece vistas panorámicas, cocina de autor regional y coctelería local desde la mañana hasta la medianoche.

Neuquén capital ya cuenta con una propuesta gastronómica y social inédita en toda la región. Se inauguró Vértice Skybar el primero de este tipo de la Patagonia, en el piso 19 del Edificio Luminia (Brown 325). El espacio está diseñado para disfrutar de las mejores vistas panorámicas de la ciudad combinado con una oferta culinaria y de coctelería de primer nivel.

El innovador local abre las puertas al público definitivamente este miércoles 25 . "A partir de este momento no cierra más", dijo Maximiliano Hernandorena , gerente financiero del emprendimiento.

El nombre del local, según contó, responde a una filosofía clara: "donde todo converge" . Bajo esa premisa, el establecimiento abrió sus puertas esta semana con un horario extendido de 9 de la mañana a 12 de la noche atendiendo todos los días excepto los martes, pensado para acompañar distintos momentos del día —desde reuniones de negocios, desayunos, café de la tarde, hasta cenas y tragos nocturnos— con una carta adaptada a cada franja horaria.

La experiencia comienza desde el ingreso independiente por calle Brown 325, donde una recepción da paso a un ascensor exclusivo de última generación equipado con una pantalla que proyecta imágenes tomadas con dron simulando el ascenso y anticipando la vista aérea de la capital neuquina. Al llegar al salón, la ambientación sorprende con una marcada impronta local, inspirada en los paisajes y texturas del Cañadón Escondido de Villa El Chocón.

Maria Isabel Sanchez

Cocina mediterránea con sello neuquino y pastelería artesanal

Para liderar los fuegos, el proyecto incorporó al chef Nicolás Sapetti, con experiencia como encargado de cocina en Ibiza, quien está al mando de toda la propuesta gastronómica. "Tiene una calidad humana espectacular. Estamos apuntando a la calidad de servicio; todo el equipo tiene muchas ganas de aprender y de brindar una buena atención", destacó Hernandorena.

La carta fusiona técnicas de la cocina mediterránea con productos neuquinos, apostando a crear "una rueda grande de reciprocidad entre los comerciantes de la zona". Durante el día se destaca la cafetería de especialidad, acompañada por una selección de pastelería que combina elaboración propia con productos de emprendimientos locales.

Maria Isabel Sanchez

A la hora de los postres, toda la producción es artesanal y de altísimo nivel. Incluye, por ejemplo, helados caseros. Según contó Hernandorena, buscan integrar una propuesta particular: una creación que combina helado de limón con aceites de oliva regionales.

Coctelería de autor patagónica y precios accesibles

La barra es otro de los grandes pilares de Vértice Skybar. Además de los tragos clásicos, el menú presenta una coctelería de autor con identidad patagónica —con creaciones propias como el Negroni y el vermut Vértice y tragos con nombres representativos de la Patagonia. Estepa, Fuego Austral y Zenit—, elaborada íntegramente con bebidas de la zona, como gin, vermut y vinos regionales.

Maria Isabel Sanchez

Pese al estándar de calidad del lugar, Hernandorena subrayó que buscaron mantener valores accesibles en relación con el servicio premium que ofrecen. "Queremos que la gente pueda permitirse venir, que sea un planazo venir acá y que se vistan para la ocasión", resumió Hernandorena sobre este nuevo punto de encuentro en las alturas de Neuquén.

Para reservar, quienes lo deseen pueden comunicarse al 2995040406 o entrar a verticeskybar.com