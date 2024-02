Fiesta Nacional de la Confluencia 2024: Los Ratones, Fito, Fabiana Cantilo y Piti Fernández cerraron el evento

Live Blog Post

Mariano Mansilla defendió la realización de la fiesta y criticó a los detractores

El ex diputado provincial y referente de UNE, Mariano Mansilla, defendió la realización de la Fiesta Nacional de la Confluencia y criticó a los detractores del evento, empezando por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

“Da bronca que nos critiquen y se metan con nuestras fiestas populares, porque tenemos derecho a divertirnos y organizarnos como se nos canta”, dijo Mansilla a LMNeuquén y LU5 durante la transmisión de la última noche del evento.

Además, comentó que sigue muy de cerca la cobertura de este grupo de medios y escuchó el testimonio de gente que llegó de vacaciones a Neuquén capital para estar en la fiesta y aseguró que “eso permite dimensionar este evento”; “vienen chaqueños, formoseños, gente de Chile y Uruguay también”, remarcó.

En ese sentido, resaltó que “se ha transformado y es una apuesta económica”. Mansilla insistió: “A veces no hablamos tanto de eso, de cómo se financia, con las entradas preferenciales más los aportes de 200 empresas”.

Mariano Mansilla entrevista en la FDLC.mp4

Mansilla agregó: “A simple vista se puede ver que están las principales petroleras del mundo colaborando, como no vamos a poder hacer la fiesta que se nos ocurra”.

Sin embargo, resaltó que "ese no es el punto"; "no lo hacemos para ganar plata, queremos que sea sustentable" y aseguró que el objetivo es "juntarnos, reunirnos, darnos fuerza, encontrarnos y tener un evento popular”.

Además, fue contra los detractores y dijo que “el que dice que no hay que hacerla porque ‘hay gente que no tiene para comer’, no estuvo nunca al lado de alguien que es pobre”. Afirmó que “la gente humilde no piensa solo en comida”; “también quiere que sus hijos tengan cultura, que puedan venir a un lugar a divertirse, es una subestimación de los sectores populares como que lo único que están buscando es comida”.

“Esta fiesta tan popular le responde a esa lógica de los dirigentes y los canales porteños”, cerró Mansilla.