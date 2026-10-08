Neuquén recibe la menor porción de cada barril de petróleo pero asume el mayor desafío en obras y servicios

El gobernador Rolando Figueroa repasó la distribución de ingresos por cada barril. El reparto entre sector privado, Nación y provincia, y qué costo asume cada uno.

El crecimiento acelerado que registra la provincia de Neuquén trae consigo un desafío generacional: r educir cuanto antes el histórico déficit de infraestructura que tiene la región no sólo para apalancar la competitividad de Vaca Muerta sino para garantizar también las condiciones de vida de una población que crece de forma vertiginosa . El gobernador Rolando Figueroa explicó que Neuquén recibe un porcentaje mínimo de cada barril de petróleo frente a los costos que debe afrontar en obras y servicios.

Durante la presentación del plan de ejecución del Parque Industrial Capital (PIC), el mandatario provincial destacó la importancia de trabajar en forma conjunta para garantizar la generación de empleo, la inversión y el progreso de la provincia. "Neuquén va a ser próspero y va a traer progreso en tanto y en cuanto entendamos que debemos trabajar todos juntos para que esta provincia siga siendo la que más oportunidades otorga”, sostuvo Figueroa.

Aunque destacó la decisión del gobierno nacional de promover el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la incorporación del upstream para fomentar la llegada de fondos internacionales a Vaca Muerta, aclaró que la provincia de Neuquén es la que debe cargar con la mayor demanda de infraestructura, mientras que recibe el menor porcentaje del precio total que se paga por cada barril de petróleo.

Cómo se distribuye el barril de petróleo

Durante su presentación, aclaró que el costo de producción de cada barril representa el 31% del total de su costo que se paga en el mercado. El 29%, en cambio, va destinado a las grandes empresas operadoras que hacen las inversiones para permitir la producción. Aunque hay otro tercio que llega a las arcas públicas, no impacta de lleno en la recaudación neuquina.

Sebastián Fariña Petersen

Figueroa señaló que un 17% del precio de barril llega al Tesoro Nacional y un 10% se destina a los impuestos nacionales coparticipables. En cambio, Neuquén recibe sólo el 13% del precio de cada barril en materia de regalías o recaudación provincial y, con esos fondos, debe afrontar una gran demanda de obras y servicios públicos para atender no sólo la producción de las operadoras sino el gran flujo migratorio que recibe la provincia.

El gobernador evitó confrontar con Nación y aclaró que ese 17% que recibe de cada barril es necesario para sostener la estabilidad económica, reducir el endeudamiento externo y así garantizar la previsibilidad necesaria para que las grandes operadores internacionales sigan apostando por Argentina, primero, y especialmente por Neuquén.

Sin embargo, consideró que el reparto es desafiante para Neuquén. Mientras el Estado nacional recibe un 17% del precio sin obligaciones concretas de contraprestación y otras empresas reciben parte de ese 10% coparticipables sin ningún tipo de desembolso en obras o servicios, los neuquinos deben hacer frente a un déficit de infraestructura que se acrecienta por la expansión demográfica.

Sebastián Fariña Petersen

Figueroa aclaró que, con ese 13% que llega de cada barril, su gestión busca desarrollar más de mil kilómetros de rutas, 100 mil metros cuadrados de escuelas, 32 mil soluciones habitacionales, tendidos de electricidad y fibra óptica, hospitales e insumos médicos.

La demanda de infraestructura

"Si anualizamos los datos del primer semestre vemos que a Neuquén se van a mudar 30 mil personas en un año", dijo y agregó: "En dos años vamos a tener una nueva Zapala o Centenario". Ese crecimiento demográfico presiona la demanda de infraestructura que, según Figueroa, ya mostraba un déficit de 4 mil millones de dólares a su llegada a Casa de Gobierno.

El mandatario provincial destacó la postura de Neuquén para defender no sólo la propiedad de los recursos del subsuelo en la Ley de Hidrocarburos sino la incorporación del upstream al RIGI, lo que potenció la llegada de inversiones millonarias a la provincia. En base a sus cálculos, para 2030 llegarán 2400 millones de dólares en distintos proyectos productivos de Vaca Muerta, mientras que la provincia sólo tendrá que hacer una renuncia fiscal de 8 millones de dólares.

Su plan para revertir el déficit de infraestructura se solapa con la llegada de 100 nuevos habitantes por día a la provincia, lo que exige la creación de aulas, centros de salud, loteos, viviendas y servicios básicos. Así, Figueroa espera que para el fin de su gestión, en 2027, ese déficit haya bajado de 4 mil millones de dólares a 1450 millones.

Sin embargo, la expectativa es que la situación se revierta para 2029, con una variación positiva de 1600 millones de dólares en materia de infraestructura. Para ese año, a partir del RIGI, espera haber incrementado los ingresos anuales de la provincia en 735 millones de dólares y haber reducido la deuda heredada a sólo 131 millones de dólares.

Los ingresos de Neuquén

Neuquén recibió el mes pasado por transferencias automáticas, coparticipación y leyes complementarias unos 120 mil millones de pesos desde las arcas de Nación, lo que representa un crecimiento nominal del 40,8% y uno real del 5,6 por ciento, que surge de comparar septiembre con igual período del año pasado y contrastarlo con una inflación estimada de 1,90%.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en septiembre ingresos por un total de 746.396 mil millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional.

Esto, al comparar con igual mes del año pasado, dio una suba desde el punto de vista real (contrastando la inflación) del orden del 11,3 por ciento, lo que dio un crecimiento por arriba de lo que había mostrado agosto ($690 mil millones) y el nivel de percepción de recursos más alto en lo que va de este 2026.

Lo que se sigue consolidando es que la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios (regalías por la actividad petrolera y la recaudación local de impuestos); mientras que, pese a la suba registrada en el último mes analizado, recibe cada vez menos fondos de origen nacional.