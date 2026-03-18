Según el INDEC, la desocupación en Argentina subió al cierre de 2025: ¿Qué pasa en Neuquén y Río Negro?

El INDEC confirmó un deterioro del mercado laboral en el último trimestre del año, con más de 1,6 millones de personas sin trabajo. En la Patagonia, los indicadores muestran diferencias entre regiones.

La desocupación en Argentina alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, según el último informe del INDEC , lo que implicó un aumento respecto al 6,6% registrado en el trimestre previo y también una suba interanual.

El dato confirma un deterioro del mercado laboral hacia el cierre del año, con más de 1,6 millones de personas sin empleo en todo el país. Al mismo tiempo, la tasa de actividad se ubicó en torno al 47,5%, lo que refleja que más personas salieron a buscar trabajo, aunque no todas lograron insertarse.

Además, el informe advierte que continúa elevada la presión sobre el mercado laboral, ya que no solo crece la desocupación , sino también el número de ocupados que buscan otro empleo o más horas de trabajo.

Neuquén y Río Negro: por debajo del promedio nacional

En la región, los datos muestran un comportamiento más favorable en comparación con el promedio nacional, aunque con matices. En el caso de Neuquén, se mantiene también por debajo de la media nacional. En mediciones recientes, el desempleo rondó el 4%, con aproximadamente 6.000 personas desocupadas en el aglomerado Neuquén-Plottier.

Río Negro, en tanto, la tasa de desocupación se ubicó en torno al 3%, uno de los niveles más bajos del país según los datos del INDEC para el período más reciente disponible.

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En el 4° trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 7,5% https://t.co/Bvwo9qIknt pic.twitter.com/nX4HgRrSSR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 18, 2026

A pesar de estos niveles relativamente bajos, los indicadores muestran otros problemas estructurales. Por ejemplo, la proporción de ocupados que demandan otro empleo se ubicó en 11,6% en Neuquén y 4,4% en Río Negro, evidenciando diferencias importantes en la calidad del trabajo entre ambas provincias.

Estos datos reflejan que, si bien el desempleo es menor, persisten dificultades vinculadas a la estabilidad laboral, los ingresos y la subocupación.

El resto de la Patagonia: fuertes contrastes

En el resto de la región patagónica, el escenario es más heterogéneo y presenta contrastes marcados entre provincias.

Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2025, Chubut registró una tasa de desocupación cercana al 4,8%, mientras que Tierra del Fuego alcanzó el 6,8%, ubicándose entre las más afectadas de la región.

Santa Cruz, por su parte, mostró uno de los niveles más altos del país en algunos períodos recientes, con tasas que llegaron a superar el 10%, lo que evidencia una mayor fragilidad del mercado laboral en esa provincia.

En términos generales, la Patagonia presenta una dinámica particular: mientras algunas jurisdicciones como Río Negro y Chubut tienen niveles de desempleo bajos, otras como Santa Cruz o Tierra del Fuego muestran indicadores más cercanos —o incluso superiores— al promedio nacional.

Un mercado laboral bajo presión

Más allá de las diferencias regionales, el informe del INDEC deja en claro que el mercado laboral argentino enfrenta un escenario complejo.

El aumento de la desocupación hacia fines de 2025 se combina con un crecimiento de la población económicamente activa y con dificultades para generar empleo de calidad.

En ese contexto, la Patagonia no escapa a la tendencia general, aunque con realidades diversas: mientras Neuquén y Río Negro mantienen tasas relativamente bajas, el resto de la región evidencia mayores niveles de vulnerabilidad.

Los datos reflejan así un cierre de año con señales de alerta, tanto a nivel nacional como en el sur del país, donde la evolución del empleo continúa atada al desempeño de sectores clave como la energía, la construcción y los servicios.