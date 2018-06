Ni violada ni raptada: se enojó por el celular

Según la denuncia presentada por la joven junto con sus padres, el secuestro se produjo el martes al mediodía, en la intersección de Charcas y Ecuador. La menor asegura que la subieron por la fuerza a un auto, la drogaron y la llevaron a un departamento donde abusaron de ella, hasta que pudo escaparse por la noche gracias a la ayuda de una vecina.

Tras prestar declaración, la adolescente fue trasladada al hospital Alemán, donde quedó internada en observación durante toda la noche. La causa quedó caratulada como “delito contra la integridad sexual”, aunque tras los resultados de los análisis podría cambiarse y la policía investiga las cámaras de seguridad de la zona. La joven se había enojado con su mamá el día de su desaparición porque le habían sacado su celular.

Las dudas de los investigadores se basan en que el médico legista que la revisó no constató ningún signo de violación. La joven tampoco tiene heridas y en su sangre no se encontró ningún tipo de toxina. Se revisaron las cámaras de seguridad donde ella dijo haber sido subida por la fuerza a un auto, pero a la hora señalada por la estudiante no se ve ningún vehículo.