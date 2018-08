No hubo quórum para definir si allanan a Cristina

Los procedimientos fueron solicitados por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, que investiga un circuito de distribución de dinero vinculadas a la obra pública durante la gestión kirchnerista.

“Bullrich estuvo en la sesión del jueves pasado. Ya se vio ese día, si venía uno nuestro, se levantaba uno de ellos. Esta fue la segunda sesión consecutiva en la que el peronismo no quiere tratar el allanamiento”.“Hubo una lamentable decisión política del peronismo de no dar quórum. Buscan entorpecer la acción de la Justicia y someten al Senado a esto”. Federico Pinedo. Presidente provisional del Senado

El oficialismo esperaba contar con los votos necesarios para autorizar los procedimientos gracias a la división del PJ, que dio libertad de acción, y del apoyo de fuerzas provinciales y monobloques. No obstante, cuenta con algunas bajas como la del senador Esteban Bullrich, de viaje por cuestiones personales, y la de la fueguina Miriam Boyadjian, que tiene programada una intervención quirúrgica. La ausencia de Bullrich sorprende ya que quien había sido una de las voces que más se habían levantado dentro de Cambiemos al momento de pedir que se trataran los allanamientos y la ley de extinción de dominio, que ya cuenta con media sanción de Diputados. De esta forma, irónicamente Cambiemos le terminó dando una ayuda a Cristina Kirchner, ya que la ausencia de Bullrich habría permitido sesionar.

De acuerdo con la Ley de Fueros (25.320), el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos, una decisión que divide al bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto. El rionegrino mantiene la postura de no desaforar a los senadores hasta que sean condenados en última instancia. “Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación”, dijo Pichetto.