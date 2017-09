Bullrich sentó posición sobre el conflicto y marcó su desacuerdo con las tomas.

Estudiantes que asisten a secundarios porteños tienen tomados 29 establecimientos. La protesta es en rechazo a la implementación de una reforma educativa que quiere llevar adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El principal punto de conflicto es la puesta en marcha de un sistema de pasantías en el último semestre del último año del secundario. El gobierno considera que con ese nuevo sistema, los alumnos podrán tener una experiencia laboral en los últimos meses de la etapa escolar. En cambio, los estudiantes creen que van a ser utilizados como mano de obra barata en empresas privadas. “No tengo claro qué es lo que rechazan los estudiantes. No serán mano de obra barata porque no se busca reemplazar a un empleado. No estamos buscando que un joven de 15 años reemplace a un empleado preparado”, cerró Bullrich.

“Tenemos que hacer una transformación, este secundario no sirve”.

El Gobierno repunta la imagen

El 54% de la opinión pública aprueba la gestión de Mauricio Macri . El dato, que surge de una encuesta de Poliarquía Consultores, entraña un dato político clave: significa un incremento de nueve puntos en los dos últimos meses, después de haber tocado un piso. “La recuperación económica de los últimos meses, que empieza a percibirse en la vida cotidiana, junto con el contraste entre alternativas que impone la campaña electoral explican en gran medida el crecimiento en los indicadores de opinión pública”, dijo Catterberg, director de Poliarquía.