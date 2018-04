Oil Combustibles y su plan para evitar la quiebra definitiva

Buenos aires. Los hasta ahora administradores de Oil Combustibles, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, presentaron ante el juez comercial Javier Cosentino su propuesta de salvataje para evitar la quiebra de la principal firma del Grupo Indalo. Es la última instancia y, según dicen en la firma, de no ser aceptada la empresa no tendrá más remedio que la quiebra. El plan de la firma de Cristóbal López apela a la figura del “cramdown”, que implica un freno a que los acreedores se queden con una empresa que no puede pagar sus deudas. Aunque esta figura no está contemplada para casos de supuesto fraude, los administradores buscan que el juez la acepte. La AFIP consideró que la quiebra es lo menos perjudicial.