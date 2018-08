Once: piden cuatro años y medio de cárcel para De Vido

El abogado acusó a De Vido y Simeonoff por el manejo irregular de los subsidios públicos que recibía la concesionaria del tren Sarmiento, TBA. No obstante, no apuntó a los ex funcionarios por el accidente en sí, pese a que De Vido fue llevado al juicio también por el delito de estrago culposo. Moral responsabilizó al maquinista Marcos Córdoba por el accidente de febrero de 2012: remarcó que “no estaba ebrio” y “desactivó” el freno conocido como “hombre muerto”.

Según el abogado, “el tren chapa 16 salió sin ninguna falla”. Sobre la responsabilidad de De Vido, dijo que hubo un “incumplimiento” en el control de los fondos y completó: “Esto fue producto de la indiferencia, una doble falla humana, la falla del maquinista y la desidia de los funcionarios. Como máxima autoridad del Ministerio de Planificación, tenía conocimiento del estado de los trenes y no adoptó ninguna medida. Por ello debe responder como partícipe”.

53 cantidad de muertos hubo en la tragedia de Once.

El tren entró a la estación de Once y no pudo frenar: chocó contra la contención. En el impacto murieron 52 personas y un bebé en gestación.