Pablo Moyano volvió a amenazar con un paro de tres días

Buenos aires. Sabía que su marcha no iba a tener todo el impacto que quería, que no iba a copar las primeras planas de los periódicos, pero aun así se manifestaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se daba la desconcentración del Congreso de la Nación tras la votación por el aborto. Y el secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó con realizar un paro de 72 horas si no tiene respuestas a su reclamo de aumento salarial del 27%.