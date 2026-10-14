El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por fenómenos que pueden incluir lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica en distintas regiones del país.

Alerta por viento a 100 km/h y tormentas de 50 mm: las zonas afectadas.

El tiempo continuará inestable este miércoles en distintos puntos de la Argentina, con pronósticos de tormentas y viento fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para varias regiones y recomendó tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos que pueden complicar las actividades cotidianas.

La situación meteorológica será diferente según la zona y el horario. Por eso, es importante consultar los avisos oficiales antes de viajar o realizar actividades al aire libre, especialmente en sectores donde se anticipan precipitaciones intensas o ráfagas fuertes.

El SMN informó que algunas regiones del país pueden registrar tormentas de variada intensidad, con posibilidad de episodios localmente fuertes. Entre los fenómenos previstos se encuentran las lluvias abundantes en períodos cortos, la actividad eléctrica frecuente, la caída ocasional de granizo y las ráfagas intensas.

La alerta está vigente en San Luis, Córdoba y Mendoza.

En las zonas alcanzadas por los avisos, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque los valores pueden variar de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las tormentas pueden desarrollarse en poco tiempo y generar complicaciones en calles, rutas y sectores con dificultades para el escurrimiento del agua. También pueden reducir la visibilidad durante la conducción y provocar interrupciones momentáneas de las actividades al aire libre.

Viento fuerte: las recomendaciones

El SMN, además, emitió una alerta amarilla por viento para Jujuy y Salta. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Las advertencias por viento requieren prestar atención a la intensidad de las ráfagas y a las condiciones de circulación, sobre todo en rutas abiertas y sectores expuestos. Ante la posibilidad de vientos intensos, se recomienda a quienes deban viajar que consulten el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas antes de salir. Si las condiciones empeoran, lo más prudente es postergar los desplazamientos que no sean indispensables.

Qué recomienda el SMN ante las alertas

El organismo aconseja adoptar medidas preventivas cuando se anuncian tormentas fuertes o condiciones de viento intenso. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar las actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni de estructuras que puedan ser inestables.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

No sacar la basura y mantener despejados los desagües.

Alejarse de zonas inundables y no cruzar calles anegadas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Dónde consultar las zonas afectadas

Las alertas meteorológicas se actualizan a medida que cambia la situación. Para conocer las localidades alcanzadas, el nivel de advertencia y el horario de vigencia en las distintas zonas alcanzadas, se puede consultar el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Mantenerse informado por los canales oficiales durante la jornada es una de las principales recomendaciones, debido a que las advertencias pueden modificarse o extenderse a nuevas áreas según la evolución de las tormentas y del viento.