Cae el consumo de medicamentos y alimentos

El trabajo elaborado por la CAME advierte que se contrajo en marzo la venta de alimentos por el 15,5% mientras que la facturación de farmacias el 21,9%.

La caída del poder adquisitivo del público es tan importante que la gente está dejando de comprar medicamentos y alimentos , de acuerdo con los datos que muestra un informe sobre ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Las familias vienen cuidando fuertemente sus gastos incluso cuando hay opciones de pagos con tarjetas o en cuotas. Hay incertidumbre sobre cuánto durará la recesión y por eso prevalece la precaución al momento de comprar”, señaló la CAME.

El estudio señala que las ventas minoristas pymes en el total de los rubros siguen en retracción. “En marzo, bajaron 12,6% anual frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, y acumulan una caída de 22,1% en el primer trimestre del año. En la comparación mensual, disminuyeron 3,2%”, dice la entidad..

El informe asegura que “los comercios están atravesando meses delicados, con pocas ventas y subas de costos. Especialmente en marzo fue notorio el incremento en los montos de los servicios públicos”.

“Aquellos locales más intensivos en el uso de energía, por ejemplo, como alimentos y bebidas, vieron saltar las cifras en sus boletas de luz”, explicó la entidad.

El informe indica que seis de los siete sectores evaluados tuvieron disminuciones en comparación con el mismo período del año anterior. Solo el sector de textiles e indumentaria, con liquidaciones muy agresivas, escapó a la tendencia general.

La gente deja de comprar alimentos

En el caso de las comidas y bebidas las ventas bajaron 15,5% anual en marzo, a precios constantes y acumulan un retroceso del 28,7% en los primeros tres meses del año, frente al mismo periodo de 2023.

En la comparación intermensual, declinaron 2,7%. La CAME explicó que muchos negocios recompusieron precios que venían atrasados lo que hizo que la gente fuera a los hipermercados con mejores promociones. Empresarios consultados marcaron faltantes de lácteos, yerbas y azúcar.

A no enfermarse

En el rubro farmacia las ventas se desplomaron 21,9% anual en marzo, medidas a precios constantes, y acumulan una baja de 35,6% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2023.

En tanto que, contra febrero, descendieron 3,8%. “Hubo faltantes de repelentes, cremas y productos de algunos laboratorios. La gente buscó más que otras veces comprar remedios sin recetas sueltos, por unidades, como dos paracetamol, cosa que no todas las farmacias ofrecen”, dice el reporte.

La CAME advierte que “otra situación llamativa fue el desdoblamiento de las recetas, donde la gente va al médico y si tiene que comprar más de un medicamento lo pide en dos recetas diferentes por si no tiene recursos para comprar las dos a la vez en función de los precios nuevos”.

“Tuvimos que reacomodar precios atrasados y eso nos mejoró los ingresos del mes, pero se vendió poco”, señalaron en un farmacia de la ciudad de Resistencia mientras que en Morón un comerciantes dijo que vendieron “todos los repelentes que teníamos y no más porque los proveedores no nos entregaron”

Otros rubros

En cuanto a productos de bazar las ventas se redujeron un 17,7% anual, a precios constantes, y llevan una caída de 20,3% en el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2023.

En calzado y marroquinería el retroceso fue del 5,9% anual,y suman así un declive del 16% en el primer trimestre 2023, en relación al mismo periodo del pasado año.

En perfumería se produjo un derrumbe del 27,5% anual en marzo, a precios constantes, y acumulan una caída de 33,7% en los primeros tres meses del año frente al mismo periodo de 2023.

En ferretería las ventas disminuyeron 19,6% y acumulan una caída de 26,3% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2023. Si se lo compara contra febrero, la caída de marzo fue del 4,6%.

Los únicos que estuvieron bien en marzo

En el caso de los textiles y la indumentaria las ventas subieron 10,2% anual en marzo, a precios constantes y llevan un incremento de 4,9% en los primeros tres meses del 2024, comparados a los del año pasado.

“El inicio del ciclo lectivo reactivó a las tiendas orientadas a ese rubro. Sin embargo, lo que más marcó diferencias en el sector, fue cierto congelamiento de precios y descuentos de altísimo impacto”, señaló la CAME.

El reporte indica que “marzo del año pasado fue un mes malo para este ramo ya que había tenido un descenso del 10,1% con respecto al 2022”.

La CAME advierte que “hay temor en los locales de ciudades de frontera, especialmente con Chile, porque el tipo de cambio favorece a los trasandinos”.

“Nuestro comercio tiene un nivel bajísimo de ventas desde hace ya varios meses, situación usual entre los comercios deL rubro textil, pero contra el año pasado mejoramos porque nos había ido muy mal”, señaló un comerciante de Río Gallegos, Santa Cruz.

“Febrero parecía repuntar pero en marzo se volvió a caer, está muy difícil para nosotros”, dijo un empresario de San Rafael, Mendoza.