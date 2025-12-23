Carolina Píparo se sumó al directorio del Banco Nación: qué cargo ocupará

La exdiputada de La Libertad Avanza se suma con un nuevo cargo, tras la renuncia de Roberto Carabajal.

Este martes se conoció una nueva reconfiguración en el directorio del Banco Nación , con la designación de Darío Wasserman como presidente de la entidad en reemplazo de Daniel Tillard. La decisión quedó oficializada a través del decreto 903/2025 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

El boletín especifica no sólo este cambio en la presidencia del Banco de la Nación Argentina, sino que también se oficializó la salida de Wasserman de la vicepresidencia , cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria, para completar el período legal al frente de la institución.

En tanto, a través del decreto 907/2025, se designó a la ex diputada de La Libertad Avanza Carolina Píparo como directora del Banco Nación. Píparo asumirá en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien presentó su renuncia desde el 10 de diciembre.

El mandato en su cargo como diputada nacional había finalizado el pasado 10 de diciembre, y en los últimos días, habían circulado versiones sobre su posible incorporación al Ejecutivo tras dejar su banca en el Congreso. Incluso, la platense presentó su renuncia una semana antes, de acuerdo a lo que publicó el medio El Día de La Plata.

La decisión de incorporarse a la conducción de la entidad se enmarca en una decisión que también contó con el aval del círculo político más cercano a Karina Milei. Lo mismo ocurrió con Wasserman, quien se fortaleció gracias a su relación cercana con una de las puntas del famoso "Triángulo de Hierro" y a la construcción de un núcleo de poder junto a su esposa, Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña.

Darío Wasserman es un desarrollador inmobiliario que supo estar cerca de PRO y que cultiva un bajo perfil desde que arrancó la gestión libertaria. Tiene estrechos lazos con los Menem, escuderos de la hermana del Presidente.

La gestión del Banco Nación bajo el mandato de Javier Milei

Durante la gestión de Tillard, quien asumió en diciembre del 2023, "el banco volvió a trabajar de banco" aseguraron desde el Gobierno a La Nación.

Se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos. En tanto, el expresidente dijo que durante estos dos años, el equipo cumplió con los objetivos propuestos, en un contexto "favorecido por las políticas impulsadas por el Gobierno en materia de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Tillard es el ex titular de Bancor (la banca pública de Córdoba) y había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete de la administración libertaria.

A partir de ahora, uno de los desafíos con los que deberá comprometerse Wasserman es la propuesta de transformar al Nación en una sociedad anónima, en lugar de mantener su condición de sociedad del Estado. Aunque existe una decisión política clara en ese sentido, dicho plan permanece detenido como consecuencia de una medida judicial.

