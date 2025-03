Caso Loan: un abogado detenido por un robo y peligra la domiciliaria de la "neuquina" Millapi

Ricardo Osuna

La investigación que avanza a paso firme comenzó tras la denuncia de un hombre de 84 años por el robo de vacunos, lo que motivó al inicio de una causa, la cual fue caratulada como "supuesto abigeato".

Se supo además que cuando los agentes arribaron hasta dicho lugar para proceder al allanamiento, Osuna cortó el alambrado, por lo que muchos de los animales escaparon y debieron realizar una persecución.

De este modo, quedó arrestado e incomunicado hasta que avance la investigación. En este marco, las autoridades detallan que hay muchos animales por analizar, lo que provoca tardanza.

Quién es Ricardo Osuna

El abogado Ricardo Osuna comenzó a mediatizarse en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. En esta causa el hombre fue defensor de Emerenciano Sena y de su hijo César, ambos detenidos por el crimen.

A su vez, también fue parte del caso Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en Corrientes. Allí fue representante de Antonio Benítez, tío del niño y actualmente detenido.

Una audiencia clave en el caso Loan

La Justicia Federal de Goya realizará este viernes una audiencia para tratar las apelaciones de las prisiones preventivas dictadas a los siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el menor de cinco años que permanece desaparecido desde el 13 de junio.

Fuentes del caso informaron que la citación es a las 9, en la que también se debatirá la apelación de la querella por la prisión domiciliaria que cumple Mónica del Carmen Millapi.

monica millapi detenida caso loan

La jueza Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Antonio Benítez, el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Millapi.

La magistrada determinó la medida "por encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsable de la sustracción de menor de 10 años y amenazas en concurso real en relación a Caillava y Maciel".

Habló un perito del caso Loan: "Estamos cerca"

Mientras que Maciel fue "encontrado autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primero (delito) y autor del segundo ilícito, e inhabilitación especial".

En tanto, Millapi accedió al beneficio de la prisión domiciliaria. La mujer de Ramírez se encuentra en su casa de la provincia de Neuquén con una tobillera electrónica.