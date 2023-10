Chaco: Capitanich dijo que busca trabajo y le preocupa cómo llegar a fin de mes

"A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema", declaró el mandatario a Canal 9 de Chaco y agregó que evaluó otras "todos los escenarios posibles" en el sector privado, incluido conseguir un empleo en el exterior.

"Tengo que hacer una evaluación. Es una responsabilidad que me corresponde a mí, así corresponde hacer. Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí", aseguró.

"Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer", agregó el contador egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Consultado sobre si seguirá vinculado a la política dijo que no es un tema que le preocupe. "Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre", señaló.

Las elecciones en Chaco

Capitanich perdió en las elecciones ante Zdero por poco más de cinco puntos y reconoció la derrota poco después de conocerse los primeros resultados.

La imagen del gobernador se vio debilitada tras el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo se encuentra desaparecido desde el 2 de junio.

Cecilia Strzyzowski perros investigación Femicidio en Chaco: Cecilia Strzyzowski y César Sena. Foto Archivo LMN.

Lo principales sospechosos e imputados son su pareja César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña quienes conforman el "Clan Sena", una familia de dirigentes sociales que tienen una gran influencia política local al igual que fuertes vínculos con el Gobierno del Chaco.

César Sena fue acusado por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género.

Marcela Acuña y Emerenciano Sena por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor.

Además, se investiga al casero de la familia Gustavo Melgarejo y su pareja, Griselda Reinoso por encubrimiento agravado en calidad de partícipe secundario; Fabiana González, colaboradora e integrante del movimiento de Acuña y Sena, por homicidio agravado en calidad de partícipe necesario, y Gustavo Obregón, pareja de Gonzáles, por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario.