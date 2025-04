Dalma Maradona declara por primera vez en el juicio por la muerte de Diego

Dalma y Giannina Maradona.jpg

"La última vez que lo vi fue en la clínica de Olivos"

Todas las expectativas están puestas en su declaración, ya que durante la instrucción de la causa apuntó contra Luque y el resto del equipo médico por el deterioro en la salud de su padre. "Mi papá no estaba bien, veía el deterioro en su salud, lo veía muy anestesiado, muy medicado, aproximadamente seis meses para atrás", declaró en aquel entonces.

También dijo que cuando Diego fue trasladado a la casa de San Andrés tras la operación, ya no pudo ir a verlo, porque su entorno no se lo permitía.

"Nunca pude ver a mi papá en el Barrio San Andrés porque no me dejaron entrar. La gente que trabajaba para él me decía que no me iban a dejar entrar al barrio. La última vez que lo vi fue en la clínica Olivos", indicó.

Por otro lado, detalló el rol que cumplía Leopoldo Luque: "Era su médico de cabecera aproximadamente hacía dos o tres años. Supuestamente, se encargaba de todo, pero muchas veces lo escuché decir que mi papá era un paciente difícil. Cuando nosotros nos enteramos de que no era un médico clínico, buscamos ayuda de algún médico clínico. Él decía que durante este tiempo le había querido conseguir uno, pero nunca pudo conseguirlo".

Luque y Maradona, tras la operación.

Su testimonio será clave tras las declaraciones que realizaron Verónica Ojeda, las hermanas de Diego, Rita, Ana y Claudia, y Jana Maradona.

En el transcurso de la mañana otros testigos brindarán su testimonio. Uno de ellos es Víctor Stinfale, abogado y amigo cercano del exfutbolista, que fue parte de la "reunión de Olivos".

Los detalles del juicio

El juicio comenzó el pasado 11 de marzo y hay siete profesionales de la salud, que eran parte del equipo médico de Maradona, imputados por homicidio con dolo eventual. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en su casa del barrio privado .

En el debate están imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Diego; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo especialista en adicciones Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.