Depositaron el ex Potenciar Trabajo de octubre 2026: ¿cuánto cobran con el programa Volver al Trabajo?

En octubre de 2026 , el Ministerio de Capital Humano efectivizó el pago del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) . ¿De cuánto es el monto?

El Ministerio de Capital Humano subraya que el programa Volver al Trabajo -antes denominado Potenciar Trabajo- tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios, que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. ¿Cuánto se cobra por esta prestación social en octubre de 2026 ?

Asimismo, ese Ministerio detalla que el programa Volver al Trabajo se realiza a través de la participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

En octubre de 2026 , los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo- percibieron 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en septiembre de 2026.

El programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tiene una vigencia de 24 meses.

Históricamente, el pago mensual del programa Volver al Trabajo se realizó entre el día 5 y el 15 de cada mes. Es por ello que el importe correspondiente al décimo mes del año se depositó el último lunes 5 de octubre de 2026.

¿Cuáles son las prestaciones del programa Volver al Trabajo -ex Potenciar Trabajo- en octubre de 2026?

Las prestaciones que el programa Volver al Trabajo -ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios son, entre otras:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

El programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tendrá una vigencia de 24 meses.

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo- percibieron 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en septiembre de 2026.

Asimismo, en el sitio Argentina.gob.ar, se subrayan las obligaciones para quienes accedan al Programa:

Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el Portal Empleo.

Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones .

. Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el Programa .

. Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno: Portal Empleo.

Seleccionar la opción para ingresar como ciudadano.

Iniciar sesión con CUIL y contraseña.

Consultar si se aparece como beneficiario de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social en octubre de 2026.

El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo. Si se era beneficiario del Potenciar Trabajo y no se está incluído en Volver al Trabajo, al beneficiario le corresponderá el Programa de Acompañamiento Social.