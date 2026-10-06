El dólar oficial abre a $1.540 en venta. El blue se cotiza a $1.545, manteniendo una brecha de 0% respecto al tipo oficial.

Dólar hoy, cotizaciones del martes 6 de octubre de 2026

A la apertura de este martes 6 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.540 en su cotización de venta y $1.490 en compra.

El mercado de cambios mantiene estable la cotización del billete verde en el primer tramo de la jornada.

El dólar blue se negocia a $1.545 en venta y $1.525 en compra.

La brecha entre el dólar blue y el oficial es de 0%, lo que indica una convergencia total entre ambas cotizaciones.

Esta situación refleja una paridad inusual en el mercado cambiario informal y oficial.

Dólares financieros y mayorista

En el segmento financiero, el dólar MEP (Bolsa) cotiza a $1.537,9 en venta y $1.532,5 en compra.

El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.610,8 en venta y $1.606,1 en compra.

Estos valores reflejan operaciones en mercados bursátiles donde se transan valores y divisas de forma simultánea.

El dólar mayorista marca $1.520 en venta y $1.511 en compra.

Este segmento opera entre entidades financieras y grandes operadores del mercado.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

Cotizaciones especiales

El dólar tarjeta alcanza $2.002 en venta y $1.937 en compra.

Esta cotización incluye los impuestos y recargos aplicables a operaciones con tarjetas de débito y crédito en el exterior.

El dólar cripto se posiciona en $1.601,75 en venta y $1.598,66 en compra.

Este tipo de cambio surge de operaciones con criptomonedas que se convierten a pesos.

Análisis de cotizaciones

La apertura de este martes muestra estabilidad en las principales cotizaciones del mercado cambiario.

El dólar oficial y el blue mantienen paridad, situación que no es frecuente en el mercado argentino.

Las diferencias más significativas aparecen en los dólares financieros y el de tarjeta, donde las brechas son más amplias.

El contado con liquidación registra un premium de aproximadamente 4,6% respecto al dólar oficial.

El dólar tarjeta mantiene su característica de ser la cotización más cara para operaciones de consumo en el exterior.

Los valores del cripto se ubican entre el oficial y el contado con liquidación, reflejando operaciones en plataformas digitales.